Addio a Massimo Turco | l’ultimo saluto al fotografo di Udine

Si sono svolti a Lignano gli ultimi momenti della vita del fotografo di Udine, che ha dedicato gran parte della sua carriera a documentare la storia del territorio friulano. La notizia della sua scomparsa ha raggiunto amici e colleghi, che si sono riuniti per rendergli omaggio. Massimo Turco, noto per le sue fotografie, aveva catturato con attenzione i cambiamenti e le tradizioni della regione nel corso degli anni.

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? Domande chiave Dove si sono svolti gli ultimi momenti del fotografo a Lignano?. Come ha documentato Massimo Turco la storia del territorio friulano?. Quale patrimonio visivo ha lasciato il professionista alle comunità locali?. Chi parteciperà ai funerali nella chiesa di Cussignacco mercoledì?.? In Breve Decesso avvenuto giovedì 7 maggio nella località di Lignano all'età di 64 anni. Funerali mercoledì 13 maggio alle ore 10:30 presso la chiesa di Cussignacco. Collaboratore storico di Veneto per la documentazione della cronaca friulana. Residente nel quartiere di Sant’Osvaldo a Udine con forti legami a Cussignacco. I funerali di Massimo Turco si terranno mercoledì 13 maggio alle ore 10:30 nella chiesa di Cussignacco, per dare l’ultimo saluto al fotografo udinese scomparso giovedì 7 maggio a Lignano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio a Massimo Turco: l’ultimo saluto al fotografo di Udine ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Addio a Massimo Turco, ex fotografo del Messaggero Veneto Addio a don Daniele Agus: l’ultimo saluto al pastore di Carloforte? Cosa sapere Don Daniele Agus, vicario della parrocchia San Pietro a Carloforte, è deceduto il 29 aprile 2026. Argomenti più discussi: Addio a Massimo Turco; Addio a Massimo Turco, ex fotografo del Messaggero Veneto; Addio a Massimo Turco: nei suoi scatti 30 anni di cronaca friulana; Addio a Massimo Turco, lo sguardo di Udine: l’ex fotografo del Messaggero Veneto trovato morto a Lignano.