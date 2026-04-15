Addio ad Alberto Naboni | scompare il custode della storia brianzola

La comunità della Brianza si appresta a salutare Alberto Naboni, figura di rilievo nel settore della tutela delle tradizioni locali. Naboni era presidente dell’Associazione Museo Etnologico Monza e Brianza, un ruolo che ha ricoperto per molti anni. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la conservazione della memoria storica della zona. La comunità si prepara a ricordarlo con un evento di commiato.

La comunità della Brianza si prepara a dare l’ultimo saluto ad Alberto Naboni, figura centrale per la salvaguardia delle radici storiche locali e presidente dell’Associazione Museo Etnologico (Memb) Monza e Brianza. Il commiato ufficiale avverrà domani, giovedì 16 aprile, con le esequie programmate alle ore 15:00 presso la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, situata in piazza della Chiesa 11 a Muggiò, dopo la preghiera del Rosario prevista per le 14:30. Fino alle 12:30 di domani, i cittadini potranno rendere omaggio alla memoria del defunto presso la Casa funeraria Domus Pacis, in via Sibilla Aleramo 29 a Cinisello Balsamo. Un impegno pluriennale tra tecnologia e identità locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio ad Alberto Naboni: scompare il custode della storia brianzola Chiude il ristorante Pierino Penati: addio a una parte della storia della cucina brianzolaUn punto di riferimento anche per tantissimi brianzoli che in quel locale hanno festeggiato i momenti più belli e importanti della loro vita Per...