Addio a Mimmo Minuto | scompare il custode della cultura locale

È scomparso Mimmo Minuto, figura nota nel panorama culturale locale. Nel corso degli anni, ha trasformato una piccola libreria in un esempio riconosciuto a livello nazionale, attirando visitatori e scrittori di rilevanza. Numerosi autori di fama sono passati da San Benedetto grazie alle iniziative e alle idee promosse da Minuto. La sua attività ha lasciato un segno nel mondo della cultura e della letteratura della zona.

? Punti chiave Come ha trasformato una piccola libreria in un modello nazionale?. Quali grandi scrittori hanno visitato San Benedetto grazie alla sua idea?. Perché la sua attività era considerata un pilastro dell'identità cittadina?. Chi erediterà la missione di mantenere vivo il dialogo con gli autori?.? In Breve Premio Gran Pavese Rossoblù ricevuto nel 2011 per l'impegno letterario.. Incontri con l'Autore avviati nel 1981 per accogliere scrittori internazionali.. Fondazione associazione I luoghi della Scrittura nel 2009 per la continuità culturale.. Dolore espresso dai commissari straordinari Rita Stentella, Anna Gargiulo e Alfonso Agostino Soloperto.🔗 Leggi su Ameve.eu

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