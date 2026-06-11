A circa 60.000 persone hanno assistito all’evento all’Olimpico, dove il cantante ha aperto le porte del suo mondo musicale. In passato, ha raccontato di aver iniziato senza supporto, affittando locali e pagando le guest per esibirsi. Durante l’incontro, ha descritto il suo primo concerto senza essere stato programmato, e come sia cresciuto nel tempo. La sua narrazione include riferimenti a immagini simboliche come un paradiso terrestre e figure mitologiche.

Il paradiso terrestre, una bellissima Eva circondata dalle divinità, il diavolo tentatore nei panni del serpente, il morso della mela, la caduta negli inferi per poi risalire e purificarsi alla Fontana di Trevi nella città eterna, con un chiaro riferimento alla iconica scena del bagno di Anita Ekberg in “La dolce vita” di Fellini. Benvenuti nel Paradiso di Achille Lauro (suddiviso in 4 atti) che ha così aperto le porte ai 60mila, come dichiarato dall’organizzatore, accorsi allo Stadio Olimpico di Roma. Non è un caso che la frase conclusiva del cortometraggio proiettato sui mega schermi (nato da una idea di Lauro e del suo team, che lascia presagire anche una incursione nel cinema prossimamente) siano le parole: “ E così persero il cielo e con esso il diritto all’eterno condannati a vivere una vita soltanto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Achille Lauro apre le porte del suo paradiso ai 60mila all’Olimpico. Gavetta e successo: “Il mio primo concerto? Nessuno mi faceva suonare, mi affittavo il locale, pagavo le guest e mi mettevo in scaletta”

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