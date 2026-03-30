Ieri, nel programma televisivo condotto da Silvia Toffanin, Evelina Sgarbi è tornata a parlare del padre e ha condiviso alcuni dettagli sulla sua vita privata. Durante l'intervista, ha espresso il desiderio di incontrare una determinata persona e ha chiesto se fosse possibile essere presentata. L'ospitata ha rappresentato un momento di approfondimento sulla figura pubblica e privata di Sgarbi.

Evelina Sgarbi è tornata, ieri 29 marzo, a “Verissimo” e a Silvia Toffanin ha raccontato del padre Vittorio, ma anche qualche aneddoto legato alla sua vita privata. Nessun aggiornamento intanto sul padre, dopo la decisione del giudice di dire no all’amministratore di sostegno chiesto da Evelina: “Io attendo le cartelle, non le ho ancora viste”. Poi il tema del rapporto con il cibo: “Io ero in ansia sul mangiare fin da bambina. Non ho vissuto bene i nostri trasferimenti. Ero molto gonfia da piccola, poi ho iniziato a tagliare tutto il cibo. E mamma mi diceva mangia che ti viene l’ansia. Un Natale ho avuto un attacco d’ansia legato al cibo. Ho ricominciato a mangiare molto perché avevo paura di non mangiare abbastanza o di svenire. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi piacerebbe stare con qualcuno, vorrei tanto incontrare Achille Lauro. È il mio tipo ideale. Me lo presenti?”: l’appello di Evelina Sgarbi a Silvia Toffanin

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