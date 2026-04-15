La grande popolarità è arrivata grazie al programma “ Dr. Pimple Popper: la dott.ssa schiacciabrufoli”, Sandra Lee è amatissima dal pubblico televisivo per il modo di porsi gentile, la sua professionalità e un sorriso che non nega mai ai suoi pazienti con qualche problema di troppo per un brufolo da “gestire”. La nuova stagione partirà in America su Lifetime il 20 aprile e la dottoressa per l’occasione si è raccontata a People, rivelando un episodio della sua vita incredibile. “ Mi accorgo ora di non parlare più esattamente come una volta “, ha detto, mettendo le mani avanti. E un motivo c’è. Le difficoltà sono comparse per la prima volta durante una giornata terribile lo scorso novembre, quando la dermatologa ha scoperto di essere stata colpita da un ictus.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La “dottoressa schiacciabrufoli” Sandra Lee ha avuto un ictus sul set: “Una parte del mio cervello è morta. Mi sono resa conto che il mio lato sinistro non ‘rispondeva’ e non mi venivano le parole”

Patient Used Cactus Needles To Burst His Boils! | Dr. Pimple Popper

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Dr. Pimple Popper, dottoressa schiacciabrufoli: l’ictus di Sandra LeeQuesto articolo analizza l'ictus di Sandra Lee (Dr. Pimple Popper) e le importanti lezioni sulla prevenzione degli ictus. microbiologiaitalia.it

La dottoressa Pimple Popper colpita da ictus a 55 anni: i primi sintomi ignorati durante le riprese dello showLa dottoressa Sandra Lee, conosciuta come Dr. Pimple Popper, ha raccontato la sua esperienza dopo un ictus ischemico avvenuto mentre era al lavoro. Ecco cosa è successo e quali sono stati i primi sint ... cinemaserietv.it

«Allungavo la mano e questa si afflosciava lentamente. Ho notato che facevo fatica ad articolare le parole e a pronunciarle correttamente. Ho pensato: 'Sto avendo un ictus '». Sandra Lee, conosciuta dal pubblico come la dottoressa Pimple Popper, ha raccon - facebook.com facebook

Sandra Lee, “la dottoressa schiacciabrufoli” americana, nota anche in Italia per il suo programma su Real Time, ha reso noto di essere stata colpita da un ictus ischemico nel corso delle riprese del suo show. “Ho avuto una vampata di calore, non mi sentivo x.com