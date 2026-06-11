Un uomo di 30 anni è stato arrestato dopo aver ferito con un coltello il fratello di 26 anni durante una lite familiare. La vittima è stata ricoverata in ospedale con una ferita al fianco. Secondo le ricostruzioni, il 30enne avrebbe accusato il fratello di aver molestato la moglie, scatenando la violenta reazione. La polizia ha fermato l’uomo sul luogo dell’incidente.

Moglia, 11 giugno 2026 – Una lite in famiglia rischia di trasformarsi in tragedia: un 26enne è finito all’ospedale con una profonda ferita al fianco, il fratello di 30 anni è stato arrestato con l’accusa di averlo colpito, tanto da metterne in pericolo la vita. Accade a Moglia, nella Bassa Mantovana. L’allarme scatta nella notte, quando un uomo con accento straniero chiama i carabinieri della compagnia di Gonzaga, segnalando di essere “impegnato” in un bisticcio con il fratello che, evidentemente, rischia di degenerare. Si portano sul posto due pattuglie dell’Arma, una del nucleo operativo e radiomobile gonzaghese e l’altra della stazione di Moglia. La scena. Quando i militari arrivano sul posto, la lite è al culmine della virulenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Accusa il fratello di aver molestato la moglie e lo accoltella al fianco: arrestato

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«Abusata quando ero adolescente». Il fratellastro 40enne jesino è accusato di violenza sessuale

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