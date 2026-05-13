Un uomo di 55 anni è stato arrestato a Pistoia con l'accusa di aver cercato di avvelenare la moglie. Le indagini, coordinate dalla Procura, hanno rivelato che l’operaio avrebbe tentato di farle bere un caffè con candeggina. L’uomo è stato fermato dai carabinieri, che hanno raccolto prove sulla presunta intenzione di causarle lesioni gravissime. La donna non ha ancora accusato sintomi evidenti, ma le indagini proseguono.

PISTOIA – L’accusa è di lesioni gravissime. Scattata per un operaio di 55 anni, arrestato dai carabinieri a Pistoia perché, da quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Procura, avrebbe tentato di avvelenare la moglie facendole bere un caffè ‘allungato’ con la candeggina. A darne notizia questa mattina, 13 maggio 2026, il quotidiano La Nazione nell’edizione di Pistoia. Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe accusato un malore subito dopo aver bevuto il caffè preparato in casa ma è riuscita a chiedere aiuto ed è stata soccorsa dai sanitari del 118. Attualmente si trova ricoverata in osservazione all’ospedale San Jacopo di Pistoia. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Pistoia: arrestato con l’accusa di aver messo candeggina nel caffè della moglie

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