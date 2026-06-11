Accademia da applausi Secondo posto nazionale
La "squadra mista" dell’ Accademia Prato ha conquistato il secondo posto nazionale per quanto riguarda la categoria "cadetti". Una medaglia d’argento, insieme al titolo di vice-campioni italiani, che gli atleti pratesi hanno conquistato a Taranto nei giorni scorsi, nell’ambito dei campionati nazionali a squadre. Il "mixed team" dell’Accademia Prato era formato per la trasferta pugliese da Romeo Salvatore, Riccardo Canepari, Onissim Cornescu, Stella Bongini, Sara Pagliai e Rachele Bargelli. Il gruppo (formato anche grazie ad alcuni sportivi "prestati" per l’occasione da Judo Piombino e Judo Mestre) ha vinto i primi tre incontri ed è arrivato ad un passo dal successo finale, arrendendosi all’ultimo atto solo ai padroni di casa al termine di una sfida equilibrata. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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