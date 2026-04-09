Basket A2 Givova Scafati da applausi | Brindisi al tappeto nel finale è secondo posto

Nella partita di basket di serie A2, la squadra di Scafati ha conquistato una vittoria importante contro Brindisi, che si è conclusa con un finale emozionante. La formazione locale ha mostrato impegno e tenacia negli ultimi minuti, riuscendo a ribaltare il risultato e a salire al secondo posto in classifica. La partita è durata circa sei minuti di lettura e si è distinta per le giocate decise e il carattere messo in campo dalle due squadre.

Tempo di lettura: 6 minuti Cuore, grinta e determinazione quando è stato necessario. Talento e giocate nei momenti cruciali. Il tutto condito da una grande difesa nei minuti finali di partita. La Givova Scafati è stata padrona del proprio destino, ha battuto la Valtur Brindisi – in una Beta Ricambi Arena PalaMangano stracolma – continuando la corsa verso la vetta che dista sempre 2 punti. Una gara dai due volti: gialloblu superlativi nel primo tempo, capaci di soffrire nella ripresa. Sono i due volti di una squadra plasmata da Vitucci per continuare a credere nel sogno. La partita Brindisi parte forte, con un 7-0 tutto targato Mouaha. La partita vive dall’inizio di scontri fisici importanti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Basket A2, Givova Scafati da applausi: Brindisi al tappeto nel finale, è secondo posto Basket serie A2 | Bi.Emme Service - Givova 78-62: Scafati ribaltata, la Libertas incanta al Modigliani ForumUna Libertas praticamente perfetta schianta Scafati per 78-62 e centra la quarta vittoria consecutiva. Basket A2, Givova Scafati a Verona: trasferta insidiosa per i ragazzi di coach VitucciAppena dietro al gruppone di testa dell’A2, dove è posizionata la Givova Scafati, c’è la Tezenis Verona: prossima tappa (domenica 22 febbraio alle... Temi più discussi: BASKET A2: GIVOVA SCAFATI DAI DUE VOLTI, DOMINA E POI SOFFRE MA TROVA LA VITTORIA A RIETI; A2 Maschile: Colpo Givova Scafati. Ingaggiato Stefano Gentile; Basket A2. Givova Scafati, esame Rieti con un Gentile in più nel motore; Una rimonta furente illude la Valtur, ma alla fine a Scafati arriva il ko dalla lunetta. Scafati scaccia l’incubo Brindisi ( 85 a 77) con un finale da 8-0 che regala vittoria e differenza canestriIn un’atmosfera elettrica, la Givova Scafati batte la Valtur Brindisi per 85-77, al termine di una gara che è stata un vero e proprio ottovolante di ... basketinside.com A2 - Givova Scafati vs Valtur Brindisi una sfida che vale la Serie AMercoledì sera il PalaMangano non sarà un semplice palazzetto: sarà un’arena. Una di quelle notti in cui il basket diventa emozione pura, in cui ogni possesso pesa come ... pianetabasket.com BASKET A2: GIVOVA SCAFATI DAI DUE VOLTI, DOMINA E POI SOFFRE MA TROVA LA VITTORIA A RIETI Un primo tempo strepitoso a Rieti, probabilmente la miglior pallacanestro vista quest’anno: avversari tenuti a 10 punti nel primo quarto... - facebook.com facebook Una grande Givova Scafati vince il big match contro la Valtur Brindisi @Sportando x.com