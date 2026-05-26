L’Accademia Judo Fano si è classificata seconda alla Coppa Nazionale Csen tenutasi a Pescara. La squadra, composta da giovani atleti, ha ottenuto un risultato notevole, portando a casa il secondo posto in una competizione nazionale. La partecipazione si è svolta con numerose altre squadre provenienti da diverse regioni. La manifestazione ha visto confronti tra diverse categorie di età e livelli di abilità, con gli atleti che hanno combattuto in diverse discipline del judo.

Un trionfo di squadra straordinario proietta l’Accademia Judo Fano quasi sul tetto d’Italia in occasione della prestigiosa Coppa Nazionale Csen, disputata a Pescara. Il club fanese ha infatti conquistato una memorabile duplice seconda posizione nella classifica generale, una nelle categorie giovanili che comprendono Fanciulli e Ragazzi con 132 punti contro i 190 della Tatakai Tivoli-Guidonia (Rm) e l’altra negli Esordienti Under 13 e Under 15 con tre ori, quattro argenti, quattro bronzi e un quinto posto dietro alla Tusculum Sport Frascati (Rm) con sette ori, due bronzi e due quinti posti. Questo risultato storico premia il valore tecnico, il sacrificio e la profondità di tutto il collettivo allenato dal Maestro e presidente Umberto Battista e dall’altro allenatore Enrico Ridolfi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Judo, Coppa Nazionale Csen. Accademia Fano, memorabile secondo posto con i suoi baby

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