Il 11 giugno, un bambino taciturno e insicuro salì al trono di Francia come Luigi XVI. Aveva poca autostima e si sentiva a disagio nel ruolo, caratterizzato da un carattere riservato e un’età giovane. La sua incoronazione avvenne in un momento di tensione politica e sociale, ma lui non mostrò particolari capacità di leadership. La sua ascesa segnò l’inizio di un regno complesso e difficile, durato circa trent’anni.

Alla prematura morte del fratello maggiore, Louis-August de France, figlio del delfino di Francia, passò al secondo posto in linea di successione, diventando nuovo erede al trono nel 1765. Era un bambino taciturno, non aveva molta autostima e non si sentiva per nulla a suo agio nel mondo lussuoso e mondano, quello dell’ostentazione di Versailles. In molti vedevano nella sua riservatezza una mancanza di intelligenza.Non era bello, trascurava l’abbigliamento, senza minimamente preoccuparsi di come appariva in pubblico. Camminava lentamente e in maniera sgraziata, non aveva nulla dell’archetipo che si ha di un principe aristocratico. Aveva la passione della fabbricazione di chiavi e oggetti in ferro e della caccia, il suo passatempo preferito. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 11 giugno, Luigi XVI è il nuovo re di Francia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il cugino di Sissi: Il tragico destino di Ludwig II

Notizie e thread social correlati

Accadde oggi: 16 maggio, il matrimonio tra Maria Antonietta d’Austria e Luigi XVIIl 16 maggio è il giorno in cui si celebrò il matrimonio tra Maria Antonietta d’Austria e Luigi XVI.

Leggi anche: Accadde oggi: 9 giugno, il suicidio di Nerone

Argomenti più discussi: Almanacco | Giovedì 11 Giugno: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Lions: giovedì 11 giugno, a Vignale, serata di sport e solidarietà con 3 vecchie glorie del calcio; Dall'11 giugno attivo il nuovo servizio urbano che collega il centro alle frazioni; Oroscopo di oggi 11 giugno 2026: le previsioni segno per segno.

La #primapagina di oggi, #8giugno 2026 , del nostro giornale che trovate insieme agli altri. #Israele #Flotilla #Beirut #Trump #Gemmato #Nenyahu . Qui edicola.ilmattinoquotidiano.it/mattino/newsst… x.com

Oggi, 7 GIUGNO 1861, l’italia era in lutto nazionale dato che il giorno prima Cavour morì, si svolsero quindi i funerali del fu’ primo ministro, Camillo Benso conte di Cavour, uno dei principali artefici dell’unità d’italia. reddit

Almanacco | Giovedì 11 Giugno: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoDisastro di Le Mans del 1955: con 84 vittime e 120 feriti è l'incidente più grave nella storia dell'automobilismo: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno ... modenatoday.it