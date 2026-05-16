Accadde oggi | 16 maggio il matrimonio tra Maria Antonietta d’Austria e Luigi XVI
Il 16 maggio è il giorno in cui si celebrò il matrimonio tra Maria Antonietta d’Austria e Luigi XVI. Le nozze furono organizzate come parte di un accordo politico tra le due case reali, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti tra Austria e Francia. La cerimonia si svolse in presenza di rappresentanti di entrambe le corti e fu accompagnata da numerosi festeggiamenti. Questo matrimonio rappresentò un evento importante nelle relazioni diplomatiche del XVIII secolo.
Il 16 maggio 1770, a un mese dalle nozze “in procura”, con dei festeggiamenti che durarono ben quindici giorni, a Versailles fu celebrato il solenne matrimonio tra Maria Antonietta d’Asburgo-Lorena e il delfino di Francia, Luigi XVI di Borbone. Anche il popolo venne invitato a festeggiare la gioia della famiglia reale. Celebri le parole della giovane ragazza quando si guardò attorno: “C’è molta gente, oggi, a Versailles”.Dopo cena si tenne la cerimonia del coucher a cui, per etichetta, doveva assistere l’intera corte. La coppia entrò nel letto e l’arcivescovo benedisse il talamo, gli sposi restarono soli, ma il matrimonio non venne... 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
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