Accadde oggi | 16 maggio il matrimonio tra Maria Antonietta d’Austria e Luigi XVI

Il 16 maggio è il giorno in cui si celebrò il matrimonio tra Maria Antonietta d’Austria e Luigi XVI. Le nozze furono organizzate come parte di un accordo politico tra le due case reali, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti tra Austria e Francia. La cerimonia si svolse in presenza di rappresentanti di entrambe le corti e fu accompagnata da numerosi festeggiamenti. Questo matrimonio rappresentò un evento importante nelle relazioni diplomatiche del XVIII secolo.

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