Accadde oggi | 9 giugno il suicidio di Nerone

Il 9 giugno si ricorda il suicidio di Nerone, l’imperatore romano. Tradizionalmente descritto come un tiranno crudele e folle, alcuni storici moderni hanno messo in discussione questa immagine, suggerendo interpretazioni alternative. Nerone morì in circostanze ufficialmente considerate un suicidio, dopo un tentativo di fuga e di resistenza contro le forze che lo stavano assediando. La sua morte segnò la fine della sua dinastia e il passaggio del potere a nuovi governanti.

Nerone è stato un personaggio discusso, da sempre accreditato come un folle, un tiranno, un sanguinario. Gli storici moderni ritengono che non fosse né pazzo né particolarmente crudele per l’epoca, ma che i suoi comportamenti autoritari fossero simili a quelli di altri imperatori non ugualmente giudicati.Divenne sovrano alla giovanissima età di 17 anni, quando succedette a Claudio. Il primo scandalo del suo regno coincise col suo primo matrimonio, considerato incestuoso, con la cugina Claudia Ottavia, dalla quale divorziò quando s’innamorò di Poppea, donna notevolmente bella e affascinante che sarebbe stata coinvolta, prima del matrimonio con l’imperatore, in una storia d’amore con Marco Salvio Otone, il suo compagno di feste e bagordi. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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The Narcissist That Watched Rome Burn | Emperor Nero

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