In Abruzzo, le attività all'aperto devono essere sospese durante le ore di massimo caldo, secondo le disposizioni regionali. Le aziende sono tenute a interrompere i lavori nelle fasce orarie più calde, senza specificare esattamente quali settori siano coinvolti. La decisione sui giorni di stop obbligatorio viene presa tenendo conto delle previsioni meteorologiche e delle temperature previste, con l'obiettivo di proteggere la salute dei lavoratori durante le ondate di caldo intenso.

? Punti chiave? In Breve L’Abruzzo blocca i cantieri sotto il sole: l’ordinanza di Marsilio tutela la salute dei lavoratori. L’ordinanza regionale firmata dal presidente Marsilio dispone lo stop immediato ai lavori all’aperto nelle ore di massimo rischio termico per tutto il territorio abruzzese. Il provvedimento, che resterà attivo fino al 31 agosto 2026, interviene per limitare l’esposizione prolungata ai raggi solari dei lavoratori impegnati in attività fisiche intense. La decisione è stata presa insieme agli assessori Verì, Magnacca e Imprudente per rispondere alle criticità legate al grande caldo. Il divieto colpisce specificamente chi opera nei settori dell’agricoltura, del florovivismo e nei cantieri edili o attività affini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Abruzzo: stop ai lavori sotto il sole nelle ore di massimo caldo

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CALDO ESTREMO In @Regione_Abruzzo stop ai lavori al sole dalle 12.30 alle 16 nei giorni a rischio alto. @ladolcevitamag_ #ladolcevitamagazine #estate #lavoro x.com

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