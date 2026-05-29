Il presidente della regione ha proposto di sospendere i lavori all'aperto durante le ore più calde, senza indicare specifiche fasce orarie. La proposta arriva in risposta alle elevate temperature nelle Marche. La gestione della giunta dell’anno scorso è stata criticata, ma non sono stati forniti dettagli sui motivi di tali critiche. La proposta mira a limitare l’attività lavorativa durante le ore più calde, senza specificare le modalità di attuazione.

? Domande chiave Quali fasce orarie verrebbero colpite dal blocco dei lavori?. Perché la gestione della giunta dello scorso anno è criticata?. Come influisce lo stress termico sulla sicurezza nei cantieri?. Chi dovrà decidere l'approvazione dell'ordinanza urgente nelle Marche?.? In Breve Proposta stop attività tra le 12:30 e le 16:00 nei giorni critici.. Interrogazione presentata da Mastrovincenzo coinvolgerà l'opposizione nella seduta di giugno.. Critiche alla giunta Acquaroli per i ritardi burocratici registrati lo scorso agosto.. Rischi di inforti per agricoltura, edilizia e florovivismo nelle Marche.. Il consigliere regionale del Pd Mastrovincenzo ha chiesto un intervento immediato contro l’emergenza caldo per proteggere i lavoratori impegnati nei cantieri e nei campi agricoli nelle Marche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caldo nelle Marche: Mastrovincenzo propone stop ai lavori sotto il sole

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