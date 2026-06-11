A tutto teatro Libera Accademia | al via i saggi
Stasera iniziano a Arezzo ventuno spettacoli, con un totale di quarantadue repliche distribuite su venti serate. Gli eventi sono organizzati dalla Libera Accademia e rappresentano una serie di rappresentazioni teatrali.
Arezzo, 11 giugno 2026 – Partono stasera i ventuno spettacoli per quarantadue repliche in venti serate dedicate alla ricchezza e alla varietà dell’arte teatrale. La conclusione dell’anno di corsi della Libera Accademia del Teatr o sarà nuovamente caratterizzata dalla rassegna di saggi che, tra oggi e mercoledì 1 luglio, vedrà decine di allievi-attori di tutte le età calcare i palcoscenici del teatro Pietro Aretino e del teatro Mecenate per mettere in scena un variegato cartellone di commedie, tragedie e musical, spaziando tra elaborazioni originali e omaggi ai grandi autori della drammaturgia internazionale. Il programma coinvolgerà bambini, ragazzi e adulti che, guidati dai maestri della... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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