Arezzo, 11 giugno 2026 – Partono stasera i ventuno spettacoli per quarantadue repliche in venti serate dedicate alla ricchezza e alla varietà dell’arte teatrale. La conclusione dell’anno di corsi della Libera Accademia del Teatr o sarà nuovamente caratterizzata dalla rassegna di saggi che, tra oggi e mercoledì 1 luglio, vedrà decine di allievi-attori di tutte le età calcare i palcoscenici del teatro Pietro Aretino e del teatro Mecenate per mettere in scena un variegato cartellone di commedie, tragedie e musical, spaziando tra elaborazioni originali e omaggi ai grandi autori della drammaturgia internazionale. Il programma coinvolgerà bambini, ragazzi e adulti che, guidati dai maestri della... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Temi più discussi: A tutto teatro. Libera Accademia al via i saggi; Al via la rassegna di saggi-spettacolo della Libera Accademia del Teatro; Al via la rassegna di saggi-spettacolo della Libera Accademia del Teatro; Alunni nei quadri viventi. Spettacolo della Gamerra due sere al Teatro Nuovo.

Arezzo, nove giorni di applausi: la Libera Accademia del Teatro porta in scena centinaia di allievi x.com

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