Arezzo, 27 maggio 2026 – Ventuno spettacoli e quarantadue repliche in venti serate dedicate alla ricchezza e alla varietà dell’arte teatrale. La conclusione dell’anno di corsi della Libera Accademia del Teatro sarà nuovamente caratterizzata dalla rassegna di saggi che, tra giovedì 11 giugno e mercoledì 1 luglio, vedrà decine di allievi-attori di tutte le età calcare i palcoscenici del teatro Pietro Aretino e del teatro Mecenate per mettere in scena un variegato cartellone di commedie, tragedie e musical, spaziando tra elaborazioni originali e omaggi ai grandi autori della drammaturgia internazionale. Il programma coinvolgerà bambini, ragazzi... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un giugno sul palcoscenico con i saggi della Libera Accademia del Teatro

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