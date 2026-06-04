Libera Accademia | venti serate da vivere a teatro

Arezzo ospita una rassegna teatrale con venti serate, durante le quali sono in programma ventuno spettacoli e quarantadue repliche. L’evento si svolge in un periodo di tempo concentrato e presenta un’ampia offerta di rappresentazioni teatrali. La programmazione include diverse produzioni, distribuite in modo da garantire più repliche di ciascuna. L’obiettivo è offrire un’occasione di fruizione artistica attraverso un calendario di rappresentazioni distribuite in venti serate.

Arezzo, 4 giugno 2026 – Ecco ventuno spettacoli e quarantadue repliche in venti serate dedicate alla ricchezza e alla varietà dell’arte teatrale. La conclusione dell’anno di corsi della Libera Accademia del Teatro sarà nuovamente caratterizzata dalla rassegna di saggi che, tra giovedì 11 giugno e mercoledì 1 luglio, vedrà decine di allievi-attori di tutte le età calcare i palcoscenici del teatro Pietro Aretino e del teatro Mecenate per mettere in scena un variegato cartellone di commedie, tragedie e musical, spaziando tra elaborazioni originali e omaggi ai grandi autori della drammaturgia internazionale. Il programma coinvolgerà bambini,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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