A Melegnano scendono in campo i bodyguard per presidiare le zone della movida. Le forze di sicurezza privata pattugliano i locali e le strade nelle ore serali e notturne. La misura è stata adottata per contenere comportamenti problematici e garantire maggiore ordine pubblico. Nessun altro dettaglio sulle modalità di intervento o sui soggetti coinvolti. La decisione riguarda le aree più frequentate dai giovani durante le serate.

Melegnano (Milano) – A Melegnano arrivano i bodyguard per vigilare sulle notti della movida. A partire da domani, nelle serate del venerdì e del sabato, un gruppo di “operatori della sicurezza” sarà presente nelle strade e nelle piazze del centro storico per contribuire al mantenimento dell’ordine pubblico, cercando di prevenire risse, vandalismi, abuso di alcolici ed episodi di disturbo alla quiete. L’iniziativa è nata dall’accordo tra il Comune, i commercianti e la società Skp Vigilanza, che insieme a Illuma Group fornirà il servizio, già attivo, per altro, nel quartiere milanese di CityLife. Gli operatori saranno 5, presenti dalle 21.30 alle 2.30. Si tratta di personale appositamente formato e con le dovute autorizzazioni prefettizie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A Melegnano arriva la stretta contro la malamovida: scendono in campo i “bodyguard”

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