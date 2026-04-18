A Merate sono state introdotte nuove restrizioni per contrastare la movida notturna. Le autorità hanno disposto il divieto di vendita di alcol in piazza e in strada durante le ore serali. Questa decisione arriva dopo alcuni episodi di risse, schiamazzi e musica troppo alta, che hanno coinvolto anche la chiusura temporanea di alcuni locali pubblici. Sono state adottate misure per limitare l’afflusso di persone nelle aree pubbliche durante la notte.

Niente alcol in piazza e in strada la sera a Merate. Dopo risse, schiamazzi, musica alta e vie sbarrate illegalmente con barricate di fortuna, scattano le misure anti-malamovida. Con una ordinanza, il sindaco Mattia Salvioni ha messo al bando la vendita di bevande alcoliche da asporto dopo le 22 e il consumo di bibite di qualsiasi genere in contenitore di vetro negli spazi pubblici. Nel centro storico inoltre i locali devono chiudere entro l’una e mezza. Il divieto di alcol in strada dopo le 22 vale ovunque: centro storico e frazioni. Significa niente ragazzi e giovani, ma anche meno giovani, in giro per Merate con bottiglie e bicchieri di birra, vino, superalcolici e drink ready to drink, e quindi, possibilmente, anche niente ubriachi o alticci che urlano, sbraitano, litigano, tengono svegli i residenti della zona fino a notte fonda.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Malamovida, arriva la stretta. Nel mirino la vendita di alcol e la chiusura dei locali pubblici

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