Il tifo bianconero fa il gol più bello | i club scendono in campo contro la violenza sulle donne

Da cesenatoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gruppo di club sportivi ha deciso di unire le forze per combattere la violenza sulle donne, mettendo a disposizione una donazione al Centro Donna del Comune di Cesena. La somma raccolta è arrivata grazie all’impegno di un’associazione locale e alla partecipazione attiva della comunità. La cifra ricevuta rappresenta un sostegno concreto alle iniziative di supporto e di contrasto a ogni forma di violenza di genere. Questa mobilitazione collettiva ha coinvolto diversi soggetti del territorio.

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Un territorio intero che lavora insieme, si mobilita e prende posizione contro la violenza sulle donne: è questo il significato più profondo della donazione ricevuta dal Centro Donna Centro Antiviolenza del Comune di Cesena grazie all’impegno di ‘Insieme per Cesena’ e di tutta la comunità dei. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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