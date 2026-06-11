A Loro Ciuffenna arriva il cinema drive-in | sotto il cielo in auto si guarda il film

Notizia in breve

A Loro Ciuffenna è stato inaugurato un cinema drive-in, consentendo di guardare film dall’auto sotto il cielo aperto. L’evento, organizzato per i mesi di giugno e luglio, rappresenta la prima volta in questa località e nel Valdarno. Motori accesi e schermo visibile dal veicolo sono stati gli elementi principali della serata. L’iniziativa coinvolge sia giovani che famiglie, offrendo un’esperienza cinematografica all’aperto.