A Loro Ciuffenna arriva il cinema drive-in | sotto il cielo in auto si guarda il film
A Loro Ciuffenna è stato inaugurato un cinema drive-in, consentendo di guardare film dall’auto sotto il cielo aperto. L’evento, organizzato per i mesi di giugno e luglio, rappresenta la prima volta in questa località e nel Valdarno. Motori accesi e schermo visibile dal veicolo sono stati gli elementi principali della serata. L’iniziativa coinvolge sia giovani che famiglie, offrendo un’esperienza cinematografica all’aperto.
Loro Ciuffenna, 11 giugno 2026 – Motori accesi. per vedere un film. A Loro Ciuffenna sbarca per la prima volta il cinema drive-in, una novità assoluta per il Valdarno che accompagnerà giovani e famiglie nei mesi di giugno e luglio. Sotto un cielo di stelle, sarà possibile godere della magia del grande schermo seduti comodamente all’interno della propria automobile. Si preannuncia dunque un evento in grado di riportare in vita il fascino nostalgico di una modalità di fruizione dei film in pellicola che divenne popolare tra i giovani statunitensi negli anni Cinquanta, poi ripresa in tutta Europa nei decenni successivi e negli ultimi anni, a seguito della pandemia, sta riscuotendo successo in giro per lo Stivale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Anche per i più piccoli arriva il "Cinema sotto le stelle": in piazza Almerici sbarca il drive-inIn piazza Almerici a Cesena arriva il primo drive-in per bambini, con proiezioni di film sotto le stelle.
Fuori strada con l’auto a Loro Ciuffenna: muore un 39enne, c’è un ferito graveUn incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo la strada Setteponti Levante, nel comune di Loro Ciuffenna.
Argomenti più discussi: A Loro Ciuffenna arriva il cinema drive-in: sotto il cielo in auto si guarda il film; Camper Osteria Italia 2026 - Il borgo di Loro Ciuffenna - 09/06/2026 - Video; Loro Ciuffenna in vetrina su Rai 1: Camper racconta bellezze, storia e tradizioni del borgo valdarnese; Loro Ciuffenna protagonista su Rai 1: il borgo raccontato da Camper tra storia, tradizioni e paesaggi.
Trappola - Loro Ciuffenna Arezzo foto di Paolo Pierantini facebook
A Loro Ciuffenna arriva il cinema drive-in: sotto il cielo in auto si guarda il filmLoro Ciuffenna, 11 giugno 2026 – Motori accesi… per vedere un film. A Loro Ciuffenna sbarca per la prima volta il cinema drive-in, una novità assoluta per il Valdarno che accompagnerà giovani e famigl ... lanazione.it