Fuori strada con l’auto a Loro Ciuffenna | muore un 39enne c’è un ferito grave

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo la strada Setteponti Levante, nel comune di Loro Ciuffenna. Un uomo di 39 anni ha perso la vita mentre un altro è rimasto ferito in modo grave. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante i tentativi di rianimazione, il 39enne è deceduto. Le autorità stanno acquisendo le prime informazioni sulla dinamica dell’incidente.

LORO CIUFFENNA – Tragico incidente stradale questo pomeriggio (26 aprile) lungo la strada Setteponti Levante, nel comune di Loro Ciuffenna. Il bilancio dello schianto, che ha coinvolto una sola autovettura, è di un morto e un ferito grave. L’allarme al 118 della Asl Toscana Sud Est è scattato intorno alle 14,15. La dinamica dell’incidente, ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine intervenute, si è rivelata fatale per un uomo di 39 anni, il cui decesso è stato purtroppo constatato sul posto dal medico rianimatore. Per l’altro passeggero, un giovane di 25 anni, è stato invece necessario il trasporto d’urgenza in codice rosso, il massimo livello di gravità, all’ospedale Le Scotte di Siena, raggiunto tramite l’elisoccorso Pegaso 2.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Fuori strada con l’auto a Loro Ciuffenna: muore un 39enne, c’è un ferito grave Notizie correlate Paura a Cassolnovo: scuolabus con a bordo 9 bambini finisce fuori strada e si ribalta in un campo. Nessun ferito grave.Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 13 aprile, la comunità di Cassolnovo nel Pavese ha vissuto attimi di forte apprensione. Belpasso, incidente mortale: giovane motociclista muore nello scontro con un’auto, un ferito grave. Indagini in corso.Tragedia a Belpasso: un giovane motociclista muore nello scontro con un’auto Una serata di lutto per Belpasso, in provincia di Catania.