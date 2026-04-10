Sanità l' assessore regionale Fabi in visita alla Casa della Comunità | E' un modello

L’assessore regionale alla sanità ha visitato una Casa della Comunità, descrivendola come un modello di integrazione tra servizi sanitari, amministrazioni comunali e volontariato locale. La struttura mira a offrire risposte coordinate alla cittadinanza, coinvolgendo attivamente diverse realtà territoriali. Durante la visita, sono stati illustrati gli elementi che rendono questa Casa un esempio di collaborazione tra enti pubblici e volontariato per migliorare l’assistenza sanitaria nel territorio.

Una Casa della Comunità molto integrata col territorio di riferimento, con le Amministrazioni comunali e col Volontariato locale, per dare insieme risposte ‘di sistema’ alla cittadinanza. Una struttura che crescerà ulteriormente, grazie ai lavori per la nuova Residenza psichiatrica Basaglia. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Medicina generale, l’assessore Fabi incontra i professionisti dell'Ausl: al centro il futuro della sanità territorialeProsegue da Piacenza il percorso di confronto promosso dalla Regione Emilia-Romagna per accompagnare l’attuazione del nuovo Accordo integrativo per... Sanità, l’assessore regionale Faraoni sulle case di comunità: “La novità che darà ossigeno agli ospedali”Le strutture sanitarie in provincia saranno complessivamente diciannove e oggi sono state inaugurate quelle di Ribera, Canicattì e Ravanusa Tour... Temi più discussi: Zocca, inaugurata la Casa della Comunità Silvia: servizi più vicini ai cittadini dell’Appennino; Omegna, ecco la prima Casa di comunità: Qui medici presenti h24; Case di Comunità. Riccardi (FVG): Pilastro di nuova sanità territoriale; Dimissioni protette degli anziani, il Comune cerca confronto con Regione Liguria. Sanità, il 20 aprile sarà inaugurata la casa della comunità a RapalloPer rafforzare il servizio sanitario nazionale avvicinando le cure ai cittadini il 20 aprile sarà inaugurata la prima casa della comunità a Rapallo (Genova) al piano terra dell'ospedale Nostra Signora ... ansa.it Sanità, l’orgoglio del centrodestra per l’inaugurazione della Casa della Comunità a Genzano e AricciaLa nota è sottoscritta dal senatore di Fratelli d’Italia Marco Silvestroni, dal deputato e sindaco di Lanuvio Andrea Volpi, dall’assessore regionale Giancarlo Righini, dal sindaco di Ariccia Gianluca ... castellinotizie.it Azienda USL di Ferrara. . La Casa della Comunità di #portomaggiore e #ostellato offre tanti servizi tra loro integrati ed è un modello importante di risposta ai bisogni di salute della cittadinanza di riferimento. Lo ha detto la direttrice generale delle aziende sanit - facebook.com facebook