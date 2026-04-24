Adozione dei libri di testo | calendario interno e modello organizzativo adattabile

Il calendario interno stabilisce le date e le procedure per l’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 20262027, in conformità con la nota del Ministero dell’Istruzione. La pianificazione riguarda le attività che le scuole devono svolgere per scegliere i testi, con un modello organizzativo che può essere adattato alle esigenze di ciascun istituto. La definizione di queste tempistiche permette di coordinare le operazioni in vista dell’inizio dell’anno scolastico.

Il presente calendario definisce la pianificazione interna delle attività relative all’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 20262027, in attuazione della Nota MIM prot. n. 0097152 del 31 marzo 2026. Le operazioni devono concludersi entro la seconda decade del mese di maggio 2026, nel rispetto dei vincoli normativi e dei tetti di spesa previsti.. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Per lui stamattina si sono aperte le porte del canile . Maschio età approssimativa sui cinque sei anni Dopo iter sanitario cerchiamo adozione in tutta Italia. Non facciamolo marcire in canile 340 244 7224 Siamo in provincia di Cosenza - facebook.com facebook

L’Uaar anche quest'anno mette a disposizione libri gratis per l’alternativa all'IRC nelle scuole primarie e sollecita i dirigenti scolastici e il ministro Giuseppe Valditara per garantirne l'adozione. x.com