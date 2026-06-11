24 Jump Street si farà | ufficiale il terzo capitolo con Jonah Hill e Channing Tatum!

È stato annunciato che il terzo capitolo di 24 Jump Street si farà. Il film vedrà nuovamente protagonisti Jonah Hill e Channing Tatum. Dopo 14 anni dal reboot cinematografico della serie TV degli anni ’80, l’universo di 21 Jump Street continuerà con un nuovo capitolo. La produzione è confermata e il progetto è in fase di sviluppo.

A distanza di 14 anni dal fortunato reboot cinematografico della celebre serie TV anni ’80, l’universo di 21 Jump Street è pronto a espandersi. Secondo quanto riportato da Variety, il terzo capitolo della saga comico-poliziesca, intitolato ufficialmente 24 Jump Street, è entrato in fase di sviluppo. I fan della saga possono esultare: i protagonisti Jonah Hill e Channing Tatum, insieme all’iconico Ice Cube, sono già in trattative per tornare a vestire i panni dei loro storici personaggi. Il team creativo dietro 24 Jump Street. La regia del nuovo sequel sarà affidata a Rodney Rothman, già noto per il successo planetario di Spider-Man: Un nuovo universo ( Spider-Man: Into the Spider-Verse ). Rothman si occuperà anche della sceneggiatura, firmata a quattro mani con lo stesso Jonah Hill e con Meghan Malloy. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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