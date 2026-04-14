Turchia studente apre il fuoco nella sua scuola poi si toglie la vita | 16 feriti

Nella città di Sanliurfa, nel sud-est della Turchia, uno studente ha aperto il fuoco all’interno di una scuola, ferendo 16 persone prima di togliersi la vita. L’episodio è avvenuto in modo improvviso e ha coinvolto diversi studenti e insegnanti, creando scompiglio tra le mura scolastiche. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per gestire la situazione e soccorrere i feriti.

(Adnkronos) – Sparatoria in una scuola a Sanliurfa nel sudest della Turchia, dove uno studente è entrato con un fucile e ha sparato in modo indiscriminato. Sedici persone sono rimaste ferite e lo studente responsabile della sparatoria e di aver tenuto in ostaggio diverse persone si è suicidato. Ad annunciarlo è stato il governatore di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Turchia, ex studente spara in scuola: ferisce 16 persone poi si suicidaUn ex studente ha aperto il fuoco in una scuola superiore nel sudest della Turchia e ha ferito 16 persone prima di suicidarsi.

Turchia, sparatoria in una scuola: almeno 16 feriti. Suicida l'attentatore, un ex studente di 19 anni. - facebook.com facebook

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