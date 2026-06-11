11 giugno 1289 Campaldino molto più di una battaglia

Il 11 giugno 1289 si svolse la battaglia di Campaldino, uno scontro decisivo tra le forze di Firenze e Arezzo. La battaglia influì sul controllo territoriale e sulla supremazia politica nella regione, segnando un punto di svolta nelle guerre tra le città-stato toscane. Oggi, a distanza di secoli, si ricorda come un evento che ha avuto ripercussioni durature sulla storia locale e sulla formazione delle città. La battaglia rimane un episodio chiave nelle cronache medievali.

Firenze, 11 giugno 2026 – Ci sono battaglie epocali, combattute su un campo di battaglia come tanti, ma in grado di cambiare le sorti della storia, fino ad avere ripercussioni sul mondo intero. Come quella che venne combattuta l’11 giugno 1289, a Campaldino in Casentino, fra Guelfi e Ghibellini, che vide vincitori i Guelfi Fiorentini, ponendo fine all’età dei nobili e aprendo definitivamente la strada alla società dei mercanti. L’importanza della battaglia di Campaldino. La battaglia di Campaldino riveste un'importanza epocale non solo per la storia della Toscana, ma per l'intera evoluzione politica e culturale dell'Italia medievale. Innanzitutto, la vittoria dell'esercito guelfo fiorentino su quello ghibellino di Arezzo segnò il trionfo definitivo del guelfismo in Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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QUANDO DANTE IMPUGNÒ LA SPADA: IL GIORNO DI CAMPALDINO. le grandi battaglie italiane

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