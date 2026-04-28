House of the Dragon 3 arriva il 22 giugno | fuoco tradimenti e la battaglia più epica della serie

La terza stagione di House of the Dragon sarà disponibile dal 22 giugno, sia su Sky che in streaming su NOW, in contemporanea con gli Stati Uniti. La serie, ambientata nel mondo di fantasia di Westeros, torna con nuove storie di draghi, tradimenti e battaglie epiche. L’attesa tra i fan era alta, e questa nuova stagione promette di portare sullo schermo eventi intensi e scenari drammatici.

L’estate 2026 si accende con il ritorno di uno dei draghi più potenti della televisione mondiale. House of the Dragon torna con la sua terza stagione, e l’attesa era tanta: dal 22 giugno sarà disponibile su Sky e in streaming su NOW, in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti. Fuoco, sangue e battaglie: cosa ci aspetta nella stagione 3. La nuova stagione riparte esattamente dal finale della seconda, trascinandoci nel pieno della Danza dei Draghi, la sanguinosa guerra civile che spezza la Casa Targaryen. I conflitti tra le casate si intensificano e i rapporti personali sembrano non avere più possibilità di riconciliazione. Al centro della narrazione c’è la Battaglia del Gullet, uno degli eventi più attesi dai lettori del romanzo di George R.🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - House of the Dragon 3 arriva il 22 giugno: fuoco, tradimenti e la battaglia più epica della serie Notizie correlate House of the Dragon: la terza stagione arriva a giugno su Sky e NOWIn arrivo nuovi episodi A giugno, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, arriva la terza stagione di House of the Dragon, trasmessa in... House of the Dragon: la terza stagione si svela nel trailer ufficiale, cresce l’attesa per la “Battaglia della Gola”House of the Dragon torna su HBO il 21 giugno: il nuovo trailer della terza stagione scalda i motori per la colossale Battaglia della Gola e il... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: House of the Dragon 3: Il trailer ufficiale della terza stagione svela la data d'uscita; House of the Dragon 3, il trailer arriva domani! La guerra ha inizio; Tv, torna House Of The Dragon: la terza stagione dal 22 giugno; House of the Dragon, il teaser trailer della terza stagione. House of the Dragon 3: Il trailer ufficiale della terza stagione svela la data d'uscitaLa terza stagione di House of the Dragon in Italia arriverà anche su Sky e in streaming su NOW a giugno: il trailer ufficiale dei nuovi episodi e tutte le anticipazioni. comingsoon.it House of the Dragon, ma come finisce la storia della serie spin-off del Trono di Spade?House of the Dragon ha un epilogo devastante in Fuoco e Sangue: ecco cosa succede a Rhaenyra, Aegon II e alla dinastia Targaryen ... bestmovie.it Hype estremo per House of the Dragon 3, non possiamo negarlo facebook Trump, gli attentati e la farsa: siamo quasi in House of Cards x.com