mario avagliano e marco palmieri ricostruiscono una battaglia lunga quasi un secolo una battaglia che inizia molto prima del 1946

Mario Avagliano e Marco Palmieri raccontano una lunga battaglia iniziata ben prima del 1946, che si estende per quasi un secolo. La narrazione non riguarda solo una conquista, ma anche un’assenza: per 85 anni, una parte dei cittadini italiani è stata esclusa dalla piena partecipazione alla vita civile. Il testo si concentra su questo periodo e su come si sia arrivati alla situazione attuale.

N on è solo la storia di una conquista. È la storia di un’assenza. Per 85 anni l’Italia è stata una nazione senza metà dei suoi cittadini. Nata nel 1861, adulta nelle guerre, moderna nelle fabbriche, eroica nelle trincee. Ma muta, quando si trattava di ascoltare la voce delle donne. “Libere per Costituzione”: le 21 donne che hanno fatto l’Italia X Leggi anche › Il primo voto delle donne, il 10 marzo 1946: curiosità e immagini di un momento storico In Voto alle donne! (Einaudi), Mario Avagliano e Marco Palmieri ricostruiscono una battaglia lunga quasi un secolo. Una battaglia che non comincia nel 1946, ma molto prima. Nelle petizioni di fine Ottocento.🔗 Leggi su Iodonna.it

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