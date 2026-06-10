A Zurigo, alcune opere di street art raffigurano simboli che criticano la FIFA e l'ex presidente degli Stati Uniti, con immagini che attaccano direttamente i leader e le decisioni sul mondiale 2026. Le nuove creazioni collegano il calcio alle deportazioni gestite dall’ICE, rappresentando in modo visivo le controversie legate alle politiche migratorie e alle scelte sportive internazionali. Le opere sono state realizzate in spazi pubblici, visibili a passanti e tifosi.

Cosa rappresentano i simboli scelti dall'artista per colpire Infantino e Trump?. Come collegano le nuove opere di Zurigo il calcio alle deportazioni ICE?. Perché la FIFA ha conferito un premio di pace proprio a Trump?. Quali accuse di complicità nei conflitti internazionali muove l'artista alla federazione?.? In Breve Opere esposte in FIFA Strasse e nel centro di Zurigo. Simbolismo della coppa della morte tra Infantino e Trump. Rappresentazione arresto tifoso messicano da parte agenti ICE. Critica al FIFA Peace Award conferito a Donald Trump. Street art a Zurigo contro la FIFA e l’imminente Mondiale 2026. A Zurigo, l’artista Laika1954 ha svelato due nuove opere urbane proprio mentre mancano ventiquattr’ore all’inizio dei Mondiali di calcio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Zurigo: street art contro FIFA e Trump per i Mondiali 2026

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