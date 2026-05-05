Mondiali 2026 la FIFA convoca l’Iran a Zurigo per definire la partecipazione al torneo

La FIFA ha convocato la federazione calcistica iraniana a Zurigo entro il 20 maggio per discutere la partecipazione ai Mondiali 2026, che si terranno negli Stati Uniti, Canada e Messico. La convocazione riguarda gli ultimi aspetti organizzativi e precisi dettagli necessari per la qualificazione dell'Iran al torneo. Nessuna comunicazione ufficiale su eventuali ostacoli o decisioni prese durante l'incontro.

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