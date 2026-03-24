Esperti da tutta Italia a Vasto per il convegno sul Mar Mediterraneo e l’inquinamento da plastiche FOTO

È stato molto partecipato il convegno sul mar Mediterraneo e l'inquinamento da plastiche che si è tenuto sabato 21 marzo con esperti da tutti Italia.«Il Comune di Vasto esprime il più sentito ringraziamento al Centro Studi Cetacei di Pescara per aver scelto la città di Vasto come sede del sedicesimo convegno nazionale, dedicato al tema “Il Mediterraneo tra inquinamento da plastiche e cambiamenti climatici”». A scrivere è il sindaco Francesco Menna che commenta l'esito positivo dell'evento. «Desidero ringraziare il Centro Studi Cetacei, il dottor Vincenzo Olivieri e il suo staff per aver scelto Vasto come luogo di questo prestigioso appuntamento. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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