Kevin Zeroli torna al Milan dopo aver trascorso stagioni in prestito, ma la sua presenza è stata ridotta dagli infortuni. Durante questa stagione, ha giocato solo poche partite a causa di problemi fisici. Per il futuro, il club valuta anche il ruolo di un ex calciatore, noto per la sua esperienza come allenatore. La società monitora attentamente la condizione del giocatore e le possibili strategie di rafforzamento.

Altra stagione deludente per il Milan: dopo un inizio incoraggiante, i rossoneri hanno perso punti su punti e sono riusciti nell'impresa di perdere il quarto posto. Sarà la seconda stagione consecutiva in cui il Milan non parteciperà alla Champions League, ma il prossimo anno ci sarà comunque l'Europa League da affrontare al meglio. Per questo motivo servirà allungare per forza di cose una rosa che è molto limitata nel numero di giocatori. In 'aiuto' anche i giocatori di rientro dai vari prestiti che potrebbero essere venduti per fare cassa o restare per rinforzare la rosa. Tra i giocatori al rientro c'è anche Kevin Zeroli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Zeroli torna al Milan: stagione limitata dagli infortuni. Per il futuro occhio al fattore Abate

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Peraltro un gran mescolone di nomi: Zeroli perché via? (andrà in prestito). Dutu, Batistini, Mancioppi e Scotti al momento non hanno proprio propettive da Milan. Gli altri 4 sì, sono gravi perdite, ma non è che il Milan li abbia mandati via perché ha preferito i figli x.com

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