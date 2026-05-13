Serie B Zeroli manda la Juve Stabia di Abate in semifinale playoff | dal Milan Primavera al sogno promozione

Kevin Zeroli ha segnato un gol in rovesciata che ha deciso la partita tra Juve Stabia e Modena, portando la squadra di Abate in semifinale playoff di Serie B. La rete ha concluso una sfida combattuta che si è conclusa con la vittoria dei campani. Zeroli, proveniente dalla Primavera del Milan, ha contribuito a far avanzare la sua squadra nel torneo dopo aver superato gli avversari.

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C'è una partita dei playoff di Serie B che ha catturato l’attenzione dei tifosi del Milan. Durante il primo turno degli spareggi, allo ‘Stadio Alberto Braglia’, è andato in scena il match tra Modena e Juve Stabia. A decidere la partita è stato un giocatore in prestito dal Milan: Kevin Zeroli. Subentrato a Giuseppe Leone al 78’ minuto, il classe 2005 ha deciso la partita all’86’ con una rovesciata spettacolare dopo una mischia in area di rigore. L’1-0 permette alla squadra allenata da Ignazio Abate, anche lui ex Milan, di raggiungere le semifinali degli spareggi, dove la formazione campana affronterà il Monza in casa sabato prossimo alle 20:00.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Serie B, Zeroli manda la Juve Stabia di Abate in semifinale playoff: dal Milan Primavera al sogno promozione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Playoff: una rovesciata di Zeroli all'86' manda la Juve Stabia in semifinale col Monza. Modena koDue anni fa Kevin Zeroli trascinava il Milan Primavera di Ignazio Abate fino alla finale di Youth League con la fascia da capitano e l’aria da... Leggi anche: Playoff Serie B: Juve Stabia e Catanzaro al 2° turno. Magia di Zeroli Temi più discussi: Playoff: una rovesciata di Zeroli all'86' manda la Juve Stabia in semifinale col Monza. Modena ko; Serie B. Un Modena troppo prudente subito fuori dai playoff; Playoff B, la Juve Stabia espugna Modena e avanza con una rovesciata di Zeroli; Modena - Juve Stabia 0-1 | Gialli beffati nel finale, la corsa playoff si ferma subito. Kevin Zeroli manda la Juve Stabia alle semifinali playoff di Serie B con una splendida girata al volo nel finale. Classe 2005, è tra i migliori prospetti usciti dal settore giovanile del Milan negli ultimi anni. È ancora di proprietà del club rossonero. #SerieBKT x.com Modena-Juve Stabia 0-1: Zeroli decide al 41’ della ripresaDiretta di Modena-Juve Stabia di Martedì 12 maggio 2026: un gol di Zeroli al 41’ st regala il passaggio del turno ai campani ... calciomagazine.net Calcio Serie B – Play off: Juve Stabia e Catanzaro in semifinaleMANTOVA Il Modena resterà in Serie B anche nella prossima stagione. È il verdetto della prima partita dei play off, che i canarini hanno disputato ieri al ... vocedimantova.it