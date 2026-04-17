Il Milan sta valutando diversi attaccanti per rinforzare la rosa e tra questi ci sarebbe anche Mateo Retegui, ex giocatore di Genoa e Atalanta. La trattativa si concentra sulla possibile acquisizione, ma resta da monitorare la situazione legata a eventuali infortuni che potrebbero influenzare le decisioni del club. La società non ha ancora annunciato ufficialmente nessun accordo o trattativa avanzata.

Continuano le voci di calciomercato per quanto riguarda il Milan. I rossoneri dovrebbero andare alla ricerca di un grande attaccante in estate: al momento manca proprio una prima punta nella rosa di Massimiliano Allegri. Giménez è tornato da poco dal lungo infortunio alla caviglia, Füllkrug non ha inciso. Nkunku, Pulisic e Leão hanno giocato in un ruolo non loro. Come detto ci sono già tanti nomi accostati al Milan. Ad esempio quello di Robert Lewandowski che potrebbe lasciare a zero il Barcellona questa estate. Non solo il polacco: nelle ultime settimane si è parlato anche di Mateo Retegui, ex attaccante di Genoa e Atalanta. Arriva però una...🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, anche Retegui nel mirino per l’attacco. Occhio però al fattore infortunio

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