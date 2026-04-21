David futuro tutto da scrivere | Spalletti vorrebbe valutarlo meglio nel ritiro estivo ma sul centravanti ci sono questi club

Il futuro di Jonathan David rimane incerto, con l’allenatore che intende osservarlo più da vicino durante il ritiro estivo. Nel frattempo, diverse società si sono fatte avanti per il centravanti, rendendo il suo eventuale trasferimento ancora più complicato. La situazione è in evoluzione e le decisioni definitive devono ancora essere prese, mentre il calciatore si prepara alla prossima stagione con un occhio alle possibili offerte.

di Angelo Ciarletta Futuro tutto da scrivere per Jonathan David: Spalletti vorrebbe valutarlo meglio nel ritiro estivo ma sul canadese ci sono questi club. La Juve riflette sul destino di Jonathan David, la cui stagione ha vissuto di luci e ombre. Secondo l’analisi di Tuttosport, la dirigenza valuta la cessione del calciatore, arrivato a parametro zero, per iscrivere a bilancio una corposa plusvalenza. Con una valutazione tra i 20 e i 30 milioni, il club spera che il Mondiale con il Canada ne alzi il valore, attirando club inglesi e francesi.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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