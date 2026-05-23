Il presidente ucraino ha dichiarato che i servizi ucraini hanno attaccato un impianto chimico russo situato nella regione di Perm, a circa 1700 km dal confine. L’obiettivo si trova in territorio russo, nella capitale della regione. Non sono stati forniti dettagli su eventuali danni o vittime. La notizia è stata comunicata senza ulteriori precisazioni sulle modalità dell’operazione o sulle ragioni specifiche dell’attacco.

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha annunciato che i servizi ucraini hanno colpito un impianto chimico russo in territorio di Mosca, nella regione di Perm che si trova in profondità oltre il confine. “Sono grato ai servizi di sicurezza ucraini per aver colpito una delle principali imprese del complesso militare-industriale russo. La distanza dal nostro confine è di 1.700 chilometri: si tratta della regione di Perm. Metafrax Chemicals è una parte importante dell’industria chimica russa. I prodotti dell’azienda riforniscono decine di altri impianti di produzione militare russi, tra cui aerei e droni, motori per missili ed esplosivi”, ha scritto Zelensky in un post su X. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, Zelensky: “Colpito impianto chimico militare russo a 1700 km da confine”

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