Zazzaroni spiega | L’Inter avrebbe tutto per fare una bella squadra ma è bloccata da un fondo che guarda ai numeri e non ai risultati

Un fondo di investimento impedisce all’Inter di rafforzare la rosa, secondo quanto affermato da Zazzaroni. La società avrebbe le risorse per migliorare la squadra, ma il fondo si concentra sui numeri finanziari anziché sui risultati sportivi. La situazione limita le operazioni di mercato e blocca eventuali acquisizioni. Finora, questa restrizione ha influito sulla possibilità di rinforzare il team prima della prossima stagione.

di Alberto Petrosilli «L’Inter avrebbe tutto per fare una bella squadra, ma è bloccata da un fondo che guarda ai numeri e non ai risultati». L’analisi di Zazzaroni. Nel suo editoriale per il Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni si è messo nei panni dei broadcaster che investono cifre enormi nel calcio italiano, soffermandosi anche sulla situazione dell’ Inter in vista della prossima stagione. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Nel lungo passaggio dedicato alle big della Serie A, il direttore ha espresso una riflessione precisa sul club nerazzurro, evidenziando come, a suo giudizio, la squadra avrebbe tutte le potenzialità per presentarsi ai massimi livelli. 🔗 Leggi su Internews24.com

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