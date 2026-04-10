Paolo Di Canio ha commentato la vicenda Bastoni, sottolineando come negli ultimi cinque anni l’Inter non abbia agito come la Juventus ha fatto negli ultimi nove. Ha anche toccato altri temi legati alle dinamiche tra le due squadre e ha menzionato il nome di un attaccante di una squadra rivale. Le sue dichiarazioni hanno cercato di mettere in luce alcune differenze nelle strategie e nelle decisioni prese dalle rispettive società calcistiche.

di Angelo Ciarletta Paolo Di Canio ha parlato del caso Bastoni e di tante tematiche riguardanti la Juventus. Vediamo che cosa ha detto l’ex attaccante. Paolo Di Canio ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. Di seguito le dichiarazioni dell’ex attaccante della Juventus.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! TONALI IN ITALIA DOVE LO VEDREBBE – «All’Inter, che ha già un vero regista. È il nostro miglior giocatore di movimento per distacco ma dove gioca? Nella decima squadra del campionato inglese.». CASO BASTONI – «Isterismi da una parte e dall’altra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Di Canio spegne il caso Bastoni: «Isterismi da una parte e dall’altra. Da cinque anni l’Inter avrebbe dovuto fare quello che la Juve ha fatto per nove. Vlahovic…»

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