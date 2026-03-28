Inter il comunicato della Curva Nord | Risultati e arbitri momento delicato Abbiamo una richiesta per Inter Roma L’appello ai tifosi

La Curva Nord dell’Inter ha diffuso un comunicato in vista della partita di domenica contro la Roma. Nel testo, si fa riferimento a un momento delicato legato ai risultati e alle decisioni arbitrali, e si rivolge un appello ai tifosi per una richiesta specifica in vista dell’incontro. La comunicazione è stata resa nota tramite canali ufficiali dei sostenitori nerazzurri.

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