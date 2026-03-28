Inter il comunicato della Curva Nord | Risultati e arbitri momento delicato Abbiamo una richiesta per Inter Roma L’appello ai tifosi

Da calcionews24.com 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Curva Nord dell’Inter ha diffuso un comunicato in vista della partita di domenica contro la Roma. Nel testo, si fa riferimento a un momento delicato legato ai risultati e alle decisioni arbitrali, e si rivolge un appello ai tifosi per una richiesta specifica in vista dell’incontro. La comunicazione è stata resa nota tramite canali ufficiali dei sostenitori nerazzurri.

Joselu, addio Qatar: c’è la scelta dell’attaccante ex Real Madrid! Ecco dove andrà Italia, la cena dopo la vittoria con l’Irlanda del Nord: ma occhio al possibile indizio in ottica calciomercato per l’Inter – FOTO Juventus, novità sul rinnovo di Spalletti: cambiano ingaggio e durata del contratto. Sul mercato ha già fatto questi nomi per l’estate Nico Paz Real Madrid, ormai non sembrano esserci più dubbi sul destino dell’argentino: prevista questa mossa in estate, Como avvisato Serie A, la classifica dei cartellini: Cagliari maglia nera, Juventus la più corretta! De Bruyne interviene sul caso Lukaku: «A Napoli tutto viene amplificato. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

inter il comunicato della curva nord risultati e arbitri momento delicato abbiamo una richiesta per inter roma l8217appello ai tifosi
© Calcionews24.com - Inter, il comunicato della Curva Nord: «Risultati e arbitri, momento delicato. Abbiamo una richiesta per Inter Roma». L’appello ai tifosi

Articoli correlati

Inter Roma, l’appello della Curva Nord: «Soli contro tutti. Ecco cosa chiediamo per la sfida di San Siro…»di Redazione Inter News 24Inter Roma, il tifo organizzato chiama a raccolta il popolo nerazzurro per la sfida di campionato contro i giallorossi...

Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: conferenza di Chivu e ultimi dubbi in vista del Derby d’Italia. Intanto arriva una richiesta della Curva Nord

Il ritorno della Curva Nord Milano allo stadio | INTER - Fiorentina , 29/10/2025

Video Il ritorno della Curva Nord Milano allo stadio | INTER - Fiorentina , 29/10/2025

Una selezione di notizie su Curva Nord

Temi più discussi: Fiorentina-Inter, la Curva: Il sostegno non mancherà. Popolo interista chiamato a raccolta; Inter-Milan per il 2007 ? RINNOVO Vergara ?? 50 mln Wesley ? news di oggi; Stadio San Siro (Giuseppe Meazza): storia, nuovo stadio, come arrivare e tour; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale.

Curva Nord: Risultati e arbitri, momento delicato. Cosa chiediamo a tutti per Inter-RomaDal Secondo anello verde l'appello a tutti i tifosi nerazzurri che saranno al Meazza per la gara con la Roma che arriva in un momento delicato della stagione e dopo alcuni torti arbitrali subiti ... msn.com

Inter, la Curva Nord torna a San Siro: il comunicato della tifoseria nerazzurra, lo striscione e e i gruppi ultràLa Curva Nord dell'Inter tornerà dal 29 ottobre domani a San Siro, in occasione della partita dei nerazzurri contro la Fiorentina. Lo spiega lo stesso tifo organizzato interista, in un comunicato ... leggo.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.