Ricercatori hanno scoperto che alcuni repellenti per zanzare potrebbero attirarle invece di respingerle. Gli insetti, infatti, potrebbero abituarsi all’odore dei prodotti e associarlo al cibo, aumentando così la loro attrattiva. Questa reazione potrebbe spiegare perché alcuni repellenti sembrano perdere efficacia nel tempo. Lo studio suggerisce che le zanzare potrebbero sviluppare un'associazione tra l’odore dei repellenti e la disponibilità di cibo. Non sono stati ancora identificati i prodotti specifici coinvolti.

Il ritorno del caldo – gradito o meno – coincide anche con il ritorno – sicuramente non gradito – delle zanzare. Riparte quindi anche la caccia ai repellenti, spesso i classici DEET, ma un recente studio pubblicato sul Journal of Experimental Biology ha invece rovesciato la questione: e se i repellenti, invece di respingere le zanzare, le attraessero? Sembra incredibile, ma non è così strano. Lo ha spiegato il professor Clément Vinauger, docente del Virginia Tech che ha seguito lo studio in collaborazione con Claudio Lazzari dell’Università di Tours: “Se qualcuno applica il repellente, la sua concentrazione diminuisce nel tempo e una zanzara riesce comunque a nutrirsi, l’insetto potrebbe iniziare ad associare quell’odore a una ricompensa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Zanzare: l'effetto boomerang dei repellenti. Invece di respingerle, le attraggono?

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