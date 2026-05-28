Lo strano effetto ‘boomerang’ dei repellenti | forse le zanzare stanno imparando ad amarli

Ogni estate, milioni di persone applicano repellenti a base di Deet per evitare le punture di zanzara. Tuttavia, alcuni studi suggeriscono che le zanzare potrebbero adattarsi ai repellenti, riducendo la loro efficacia nel tempo. Non ci sono ancora prove definitive, ma l’ipotesi che gli insetti possano imparare a ignorare i repellenti è oggetto di ricerca. La questione riguarda il possibile sviluppo di resistenza da parte delle zanzare ai principi attivi comunemente usati.

(Adnkronos) – Ogni estate, milioni di persone si spruzzano sulla pelle repellenti a base di Deet per tenere lontane le zanzare. Ma una nuova ricerca suggerisce che potrebbe non bastare a regalarci sonni tranquilli, al riparo da ronzii e fastidiose punture. In agguato c'è un curioso effetto 'boomerang'. Secondo gli autori dello studio, pubblicato sul. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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