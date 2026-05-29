Uno studio recente ha scoperto che alcuni prodotti anti-zanzare potrebbero attirare le zanzare invece di respingerle. Le ricerche indicano che certi repellenti, invece di allontanare, potrebbero aumentare il rischio di punture. Non sono ancora note tutte le cause di questo effetto, ma i risultati suggeriscono di riconsiderare l’uso di alcuni dispositivi. La ricerca evidenzia la necessità di ulteriori studi per capire meglio come funzionano i repellenti e se siano effettivamente utili.

I repellenti contro le zanzare potrebbero non essere efficaci come si è sempre creduto. Secondo uno studio pubblicato sul Journal of Experimental Biology, questi insetti sarebbero infatti in grado di “ imparare ” ad associare il DEET — il principale repellente antizanzare — alla presenza di cibo, arrivando in alcuni casi perfino a esserne attratti. La ricerca, condotta dagli scienziati dell’Université de Tours, della Virginia Tech e della Universidad de Buenos Aires e coordinata da Claudio Lazzari, ha analizzato il comportamento delle Aedes aegypti, le zanzare responsabili della trasmissione di malattie come febbre gialla, dengue e chikungunya. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Attenzione, gli anti-zanzare rischiano di attirarle anziché respingerle”: il nuovo studio ribalta le convinzioni sui repellenti

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