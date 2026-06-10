Il ministro della Pubblica amministrazione ha annunciato il rinnovo di 200.000 contratti ministeriali, con un aumento di 160 euro. Per la prima volta, sono state definite regole sull’utilizzo degli algoritmi, lasciando le decisioni ai lavoratori. Zangrillo ha affermato che l’intelligenza artificiale può migliorare lo Stato solo se guidata dall’uomo.

«Certo, l’atteggiamento costruttivo di buona parte dei sindacati ha aiutato. Così come è stato fondamentale aver stanziato 30 miliardi di euro». «Ma mi lasci dire che se siamo riusciti a chiudere tutti i rinnovi 2022-2024 della Pa e abbiamo iniziato già con la tornata successiva, quella 2025-27, il merito è anche dell’atteggiamento del governo che ha mantenuto quanto promesso alle controparti. Ha avuto credibilità e questa credibilità è stata premiata. Anche la Cgil ha condiviso la bontà di questo percorso». Il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo è reduce dall’ennesima intesa chiusa in tempi record. Sul tavolo il nuovo contratto (2025-2027) per circa 200. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Zangrillo: «L’IA migliora lo Stato se è l’uomo a guidarla»

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