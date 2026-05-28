AI Zangrillo | La macchina non sostituisce l' uomo ma lo affianca
L’intelligenza artificiale viene vista come uno strumento di supporto, non di sostituzione dell’uomo. Secondo un esperto, questa tecnologia rappresenta un’opportunità per le organizzazioni, inclusa la pubblica amministrazione. Tuttavia, si sottolinea l’importanza di mantenere i valori etici durante l’adozione di sistemi di intelligenza artificiale. La discussione si concentra sulla necessità di integrare queste tecnologie nel rispetto di principi morali e di tutela dei diritti.
“L’ intelligenza artificiale è una straordinaria opportunità per tutte le organizzazioni, pubblica amministrazione compresa, a patto che non si perdano di vista i valori etici”. A dirlo è Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica Amministrazione, nel corso dell’evento ‘L’Italia del PNRR’ al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano. Il ministro ha precisato che il dicastero sta già facendo ampio uso dell’AI, in particolare nel reclutamento, nella formazione e nei sistemi di gestione. “ Non dobbiamo pensare a questi nuovi strumenti come sostitutivi dell’uomo – ha proseguito Zangrillo – Ma complementari all’attività umana ”. Il lavoro, ha... 🔗 Leggi su Lapresse.it
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