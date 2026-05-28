“L’ intelligenza artificiale è una straordinaria opportunità per tutte le organizzazioni, pubblica amministrazione compresa, a patto che non si perdano di vista i valori etici”. A dirlo è Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica Amministrazione, nel corso dell’evento ‘L’Italia del PNRR’ al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano. Il ministro ha precisato che il dicastero sta già facendo ampio uso dell’AI, in particolare nel reclutamento, nella formazione e nei sistemi di gestione. “ Non dobbiamo pensare a questi nuovi strumenti come sostitutivi dell’uomo – ha proseguito Zangrillo – Ma complementari all’attività umana ”. Il lavoro, ha... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - AI, Zangrillo: "La macchina non sostituisce l'uomo ma lo affianca"

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