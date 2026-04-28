La Minetti la grazia la bugia e il dubbio | quando lo Stato chiede allo Stato se lo Stato ha preso in giro lo Stato

Il presidente della Repubblica ha inviato una lettera al ministro della Giustizia per chiedere chiarimenti su alcune informazioni ricevute riguardo a possibili irregolarità. Secondo quanto riportato da fonti di stampa, l’intento è verificare la fondatezza di alcune affermazioni fatte in relazione a procedimenti giudiziari e a responsabilità istituzionali. La comunicazione si inserisce in un quadro di attenzione verso aspetti legali e processuali che coinvolgono le autorità.

C’è qualcosa di profondamente rassicurante in questa storia: anche ai piani più alti dello Stato succedono le stesse cose che capitano a me quando compro un tostapane online. Solo che io ricevo un oggetto che non funziona, mentre il Presidente della Repubblica riceve una versione alternativa della realtà. La scena è già perfetta così: Sergio Mattarella che, con la calma di chi ha visto tutto, prende carta e penna e scrive al Ministro della Giustizia per chiedere, in sostanza: “Scusi, ma per caso mi ha fatto firmare una bugia?” È il momento in cui la Repubblica italiana diventa una riunione di condominio, con il Presidente nel ruolo di quello che chiede chi ha lasciato la luce accesa sulle scale.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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