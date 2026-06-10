La nomina di Zaia come vicesegretario della Lega è ancora in sospeso. L’ex Doge ha affermato che la Lega è un’unica entità. Il consiglio federale del partito, convocato oggi in presenza alla Camera, non ha preso decisioni sul futuro del partito. Non sono stati annunciati cambiamenti o nuove nomine durante l’incontro. La riunione si è conclusa senza comunicazioni ufficiali riguardo eventuali sviluppi.

Chi si aspettava che il consiglio federale della Lega convocato oggi in presenza alla Camera partorisse decisioni sul futuro del partito è rimasto deluso. E’ stato un “federale” interlocutorio a livello operativo. Che non si è limitato però all’approvazione del bilancio. E’ stata l’occasione per far emergere il malcontento che cova nel partito per il calo di consensi, drenati soprattutto dal generale Vannacci e per iniziare a ragionare sull’idea di partito federale modello della Csu-Cdu tedesca sponsorizzato da Luca Zaia. Nessuna nomina. Quella dello stesso Zaia a vicesegretario è rimasta in standby. Primo a intervenire è stato Matteo Salvini, che avrebbe chiesto di ripartire “da squadra, organizzazione e temi”. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Resta in standby la nomina di Zaia a vicesegretario. L’ex Doge: «La Lega è una sola»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lega, Salvini: "Zaia vicesegretario? Lavori in corso"Il segretario della Lega ha confermato che ci sono lavori in corso riguardo a una possibile riorganizzazione del partito e alla nomina di un ex...

Salvini lavora al rilancio della Lega, l’ipotesi di Zaia vicesegretarioMatteo Salvini sta lavorando al rilancio della Lega, con l’ipotesi di nominare Luca Zaia come vicesegretario.

Temi più discussi: Rimborso 730/2026 e cartelle, il blocco forzoso resta in standby; Perugia, la trattativa per la cessione della società va avanti -; Sky - Inter-Palestra, trattativa in standby: ecco la richiesta dell'Atalanta; SPORTITALIA - Pedullà: Gila-Napoli in standby, la trattativa può sbloccarsi fra qualche giorno.

DiMarzio - Affare in standby tra #Atalanta e #Inter per #Palestra, resta distanza tra richiesta e offerta, vediamo se sarà la settimana di avvicinamento tra le parti… x.com

Mini non mi permette di tornare alla modalità standby reddit

Sky - Inter-Palestra, trattativa in standby: ecco la richiesta dell'AtalantaNon c'è nulla da segnalare oggi sul fronte di mercato che riguarda il futuro di Marco Paestra. Secondo Sky Sport, non ci sono stati nuovi contatti tra l'Inter e l'Atalanta per parlare del laterale del ... msn.com

TMW - Grosso verso la Fiorentina, Vanoli resta in standbyFabio Grosso si avvicina a passi sempre più spediti in direzione Viola Park, dove lo aspetta la Fiorentina. Dopo il biennio a Sassuolo con vittoria del campionato di Serie B e poi permanenza in A al p ... napolimagazine.com