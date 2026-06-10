Yeman Crippa partecipa a Pergine a una gara di corsa contro il cronometro, con l’obiettivo di ottenere il pass per gli Europei. La sua prestazione sarà determinante per qualificarsi alla competizione continentale. Non sono stati ancora comunicati i tempi esatti che deve raggiungere per qualificarsi. La sua sfida si svolge sulla distanza dei 10 chilometri, dove dovrà confrontarsi con altri atleti italiani che potrebbero affiancarlo nella stessa gara.

Quale tempo deve segnare Crippa per ottenere il pass europeo? Chi affiancherà l'azzurro nella sfida dei 10.000 metri a Pergine? Come cambierà la gestione dei ritmi rispetto alla maratona? Perché la scelta di correre in Valsugana è fondamentale per lui??? In Breve Obiettivo cronometrico sotto i 27'50 per la qualificazione agli Europei di Birmingham. Competitori internazionali includono Raymond Cheruyot, Francesco Guerra, Carlos Diaz e Amel Tuka. Lanci e velocità vedranno . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Yeman Crippa a Pergine: sfida contro il cronometro per gli Europei

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